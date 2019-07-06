Более 500 нарушений дизайн-кода выявлено в Ижевске за этот год

СЕГОДНЯ 11:57 2019-07-06T11:57:43+03:00

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В апреле 2018 года в Ижевске приступили к внедрению дизайн-кода. В общей сложности у большинства предпринимателей был почти год на то, чтобы привести свои вывески в порядок, однако многие не торопились это сделать, несмотря на угрозу штрафа до 50 тыс. рублей для юридических лиц.

С начала этого года сотрудники Главного управления архитектуры и Управления муниципальной милиции провели более 60 рейдов в центральной части Ижевска, где дизайн-код действовал с прошлого июля. Об этом сообщила пресс-служба Администрации Ижевска. Всего было выявлено 557 нарушений Правил размещения и эксплуатации информационных конструкций. 146 лиц пришлось привлечь к административной ответственности, 29 из них получили административные штрафы на общую сумму 382 тыс. рублей. 167 нарушений были устранены до административной комиссии.

30 июня этого года дизайн-код вступил в силу уже на всей территории Ижевска. В связи с этим, планируется провести проверки в периферийной части города - на улицах Гагарина, Ворошилова, 30 лет Победы, Автозаводской, Клубной и т.д.

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ИСТОЧНИК KP.RU