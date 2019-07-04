Когда в подземном переходе у УдГУ в Ижевске уберут строительный мусор?

СЕГОДНЯ 17:10 2019-07-04T17:10:24+03:00

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В подземном переходе у УдГУ в Ижевске снесли все торговые точки. Однако весь мусор так и остался в переходе. Администрация города пояснила, в чем дело.

- После демонтажа торговых модулей остались крупный мусор и остатки конструкций. Управлением имущественных отношений и земельных ресурсов в адрес арендатора направлено письмо с требованием в срок до 5 июля 2019 года привести площадь перехода в надлежащее санитарное и техническое состояние, пригодное для безопасного передвижения пешеходов. В противном случае Управление оставляет за собой право на обращение в суд с иском к ООО «Аметист» о возмещении причиненного ущерба, - сообщает пресс-служба администрации города.

Если до 5 июля 2019 года ООО «Аметист» не уберет мусор, МКУ города Ижевска «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» в кратчайшие сроки приведет в порядок переход.

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ИСТОЧНИК KP.RU