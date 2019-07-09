2019-07-09T07:50:35+03:00
Общество

«Хищная любовь»: в зоопарке Ижевска появились две новые влюбленные пары

И их союзы будут по-настоящему бурными
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: vk.com/club_udm_zooФото: vk.com/club_udm_zoo
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В зоопарке Ижевска появились две новые влюбленные пары - ягуары Атау и Багира, а также росомахи Лора и Хью объединились в дружные любящие семьи.

- Самец и самка ягуаров живут в нашем зоопарке уже несколько лет. Но вот к созданию семьи особи были не готовы. Юный возраст не позволял соединять животных вместе. Поэтому обитатели гуляли в вольере по очереди и в одиночку. Теперь же они не могут наглядеться друг на друга. Весело резвятся, играют, любя нападают и охотятся из укрытия, - рассказали в зоопарке.

Фото: vk.com/club_udm_zoo

Фото: vk.com/club_udm_zoo

А росомахи сейчас весь день в делах и заботах. Под деревянным мостиком в вольере они то ли роют себе нору - будущее уютное гнёздышко, то ли расширяют пространство для прокладки тоннеля. Главное, что все делают сообща, по-семейному.

Фото: vk.com/club_udm_zoo

Фото: vk.com/club_udm_zoo

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ИСТОЧНИК KP.RU

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