«Хищная любовь»: в зоопарке Ижевска появились две новые влюбленные пары
В зоопарке Ижевска появились две новые влюбленные пары - ягуары Атау и Багира, а также росомахи Лора и Хью объединились в дружные любящие семьи.
- Самец и самка ягуаров живут в нашем зоопарке уже несколько лет. Но вот к созданию семьи особи были не готовы. Юный возраст не позволял соединять животных вместе. Поэтому обитатели гуляли в вольере по очереди и в одиночку. Теперь же они не могут наглядеться друг на друга. Весело резвятся, играют, любя нападают и охотятся из укрытия, - рассказали в зоопарке.
Фото: vk.com/club_udm_zoo
А росомахи сейчас весь день в делах и заботах. Под деревянным мостиком в вольере они то ли роют себе нору - будущее уютное гнёздышко, то ли расширяют пространство для прокладки тоннеля. Главное, что все делают сообща, по-семейному.
Фото: vk.com/club_udm_zoo
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ИСТОЧНИК KP.RU
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