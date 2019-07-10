С начала года в Ижевске заменили более 2,6 тысячи светильников

СЕГОДНЯ 08:41 2019-07-10T08:49:07+03:00

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В Ижевске продолжаются работы по модернизации наружного освещения. На данный момент все имеющиеся светильники переводят на экономичные светодиодные лампы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- С начала года заменили более 2 600 светильников, а также проведена замена 15,4 км неизолированных проводов на самонесущий изолированный провод, - сообщает пресс-служба.

Новые фонари установят на:

- ул. 7-й Подлесной от ул. Металлистов до ул. Школьной;

- ул. Металлургов от д. 21 ул. 50 лет ВЛКСМ до ул. 9 Подлесной;

- ул. Павла Блинова от ул. Первомайской до ул. Камбарской;

- ул. Щорса (в районе школы №83);

- ул. Фронтовая от ул. Ленина до д. 4 ул. Фронтовой;

- пешеходная дорожка от школы №69 вдоль д. 53, 51 ул. Дзержинского к школе №19;

- мкрн Нагорный (ул. Вишурская, Полевская, Новая, Пихтовая);

- пер. Камский;

- мкрн Люлли (ул. Заречная) - 40 штук;

- пр. Бабушкина, 55, 57. - 2 штуки.

Также на участке от улицы Ленина до Ипподрома и у театра «Молодой человек» восстановили нерабочие фонари.

При этом в 2019 году планируется устройство новых светоточек на объектах:

- ул. Самсонова (от пер. Калашникова до ул. Н. Курченко);

- пер. Верхнеузенький (от ул. Пушкинской до ул. Коммунаров);

- ул. Грибоедова (от ул. Репина до ул. Л. Толстого);

- ул. Песочная (от д. 11 до д. 40а);

- дорога от ул. Фруктовой до д. 94, 96 ул. 30 лет Победы.

Всего установлено 42 новые светоточки на сумму 1 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU