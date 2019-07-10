СЕГОДНЯ 07:20 2019-07-10T08:43:01+03:00

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В Удмуртии 10 июля местами ожидаются грозы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике. Горожанам рекомендуется не оставлять открытыми окна и форточки, а также не парковать машины под деревьями.

10 июля температура днем +21…+23 градуса, ночью +12…+14, дождь.

11 июля, в четверг, температура днем +19…+21 градус, ночью +13 градусов, весь день небольшие дожди.

12 июля, в пятницу, температура днем +16…+19 градусов, ночью +14…+15 градусов, дождь.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

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ИСТОЧНИК KP.RU