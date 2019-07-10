В Удмуртии 10 июля местами ожидаются грозы
В Удмуртии 10 июля местами ожидаются грозы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике. Горожанам рекомендуется не оставлять открытыми окна и форточки, а также не парковать машины под деревьями.
10 июля температура днем +21…+23 градуса, ночью +12…+14, дождь.
11 июля, в четверг, температура днем +19…+21 градус, ночью +13 градусов, весь день небольшие дожди.
12 июля, в пятницу, температура днем +16…+19 градусов, ночью +14…+15 градусов, дождь.
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- Спасатели из Удмуртии помогли коту, которого сбросили с причальной стенки.
- По какой причине покинула пост начальник управления благоустройства охраны окружающей среды администрации Ижевска Ольга Удалова.
ИСТОЧНИК KP.RU
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