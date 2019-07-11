В совете по правам человека обескуражены решением наказать жителя Удмуртии за нарушение закона об оскорблении власти

СЕГОДНЯ 06:39 2019-07-11T06:39:41+03:00

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Михаил Федотов – председатель Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека – прокомментировал решение наказать жителя Удмуртии за нецензурное обращение в адрес главы региона Александра Бречалова. Он назвал это «неадекватным применением «закона о власти».

- Как мог судья не заметить, что этот закон наказывает за матерщину в адрес не всех государственных структур, а только органов, «осуществляющих государственную власть в Российской Федерации»? – отметил Михаил Федотов. - В статье 11 Конституции РФ черным по белому написано, что государственную власть в Российской Федерации осуществляют Президент, Федеральное Собрание, Правительство и суды Российской Федерации. Неужели здесь что-то может быть неясно?

В сообщении также говорится о том, что «материться вообще не полезно», однако «наказывать за матерщину в социальных сетях - значит пытаться извести комаров на болоте с помощью мухобойки».

- Надеюсь, что состоявшееся судебное постановление будет пересмотрено, - добавил Михаил Александрович.

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ИСТОЧНИК KP.RU