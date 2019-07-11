В Удмуртии разыскивают родственников погибших в Великой Отечественной войне бойцов
В Удмуртии разыскивают родственников погибших в Великой Отечественной войне бойцов. Останки 15 бойцов и 3 медальона были обнаружены в Смоленской области поисковым отрядом «Вазуза» 26 июня. Об этом сообщает администрация Можгинского района.
Медальоны принадлежали погибшим в бою воинам 357 стрелковой дивизии Удмуртии:
Галкину Василию Николаевичу 1904 года рождения, Удмуртская АССР. Жил в Увинском районе, деревня Б.-Скальгурт. Убит 23 января 1942 года
Кузьминых Евгению Тимофеевичу, 1901 года рождения, Удмуртская АССР. Жил в Камбарском районе. Пропал без вести в феврале 1942 года
Донцову Никонору Степановичу, 1916 года рождения, Удмуртская АССР. Жил в Можгинском районе, деревня Ст. Какси. Пропал без вести. Жена - Донцова Екатерина Петровна, мать - Донцова Анна Васильевна.
Отмечается, что родственники бойцов могут проживать в Можге и Можгинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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