2019-07-10T12:17:39+03:00
Общество

На форуме «Армия-2019» Концерн «Калашников» показал секретные разработки

Было представлено оружие космонавта
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: kalashnikov.mediaФото: kalashnikov.media
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На форуме «Армия-2019» Концерном «Калашников» была представлена секретная разработка - оружие космонавта. Об этом сообщает vladtime.ru.

Фото: vladtime.ru

Фото: vladtime.ru

Оружие космонавта - это охотничий неавтоматический пистолет, имеющий три дула. Пистолет, который приняли на вооружение в 1986 году, предназначается для космического выживания на другой планете. Также его можно использовать как лопату, топор или молоток.

По словам министра обороны России и генерала армии Сергея Шойгу, на вооружение Минобороны будет принято много нового оружия для войны с неприятелем в космосе.

Напомним, форум проходил с 28 по 30 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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