На форуме «Армия-2019» Концерн «Калашников» показал секретные разработки
На форуме «Армия-2019» Концерном «Калашников» была представлена секретная разработка - оружие космонавта. Об этом сообщает vladtime.ru.
Фото: vladtime.ru
Оружие космонавта - это охотничий неавтоматический пистолет, имеющий три дула. Пистолет, который приняли на вооружение в 1986 году, предназначается для космического выживания на другой планете. Также его можно использовать как лопату, топор или молоток.
По словам министра обороны России и генерала армии Сергея Шойгу, на вооружение Минобороны будет принято много нового оружия для войны с неприятелем в космосе.
Напомним, форум проходил с 28 по 30 июня.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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