Юные ижевчане стали призерами чемпионата мира по боевым искусствам

СЕГОДНЯ 07:09 2019-07-11T09:21:37+03:00

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Юные спортсмены из Удмуртии стали победителями чемпионата мира по боевым искусствам, который прошел в США. Об этом сообщается на официальной странице Центра спортивной подготовки Удмуртии «ВКонтакте».

Участие в турнире приняли Каюмов Амир, Федулов Егор и Федулов Иван. В результате они заняли весь пьедестал как по кикбоксингу, так и по тхэквондо и карате.

Итак, в турнире по кикбоксингу Амир занял 1 место (лайт-контакт), Егор - 3 место (поинтфайтинг) и Иван - 2 место (поинтфайтинг), по тхэквондо: Амир и Егор стали победителями, а Иван получил бронзовую медаль, по карате - Амир занял 2 место, а Егор - 1 место.

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ИСТОЧНИК KP.RU