Сильнейшие бойцы Удмуртии сойдутся в «Битве на Иже»

СЕГОДНЯ 16:24 2019-07-10T16:43:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевске 19 июля пройдет турнир по ММА «Битва на Иже» (18+). Об этом сообщает Удмуртская Федерация ММА.

На ринге сойдутся сильнейшие бойцы Удмуртии и других регионов России. Состязания будут проходить в разных весовых категориях, из которых останется только один победитель.

Где: Фан-зона в парке имени Кирова

Когда: 19 июля в 20:00

Сколько: предпродажа билетов - 250 рублей, цена на входе - 400 рублей.

Купить билет можно по ссылке.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- «Борщевик - это очень интересная культура»: есть ли опасность для жителей Удмуртии.

- Весьма интересную конструкцию установили в одном из домов Ижевска.

- Депутат из Удмуртии попал в топ-100 самых богатых слуг народа.

СУРНИН РОМАН (БИТВА НА ИЖЕ ) 2019.СУРНИН РОМАН Возраст: 28 лет Рост: 170см Вес: 60 кг Занимается ММА 5 лет

ИСТОЧНИК KP.RU