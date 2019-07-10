Сильнейшие бойцы Удмуртии сойдутся в «Битве на Иже»
В Ижевске 19 июля пройдет турнир по ММА «Битва на Иже» (18+). Об этом сообщает Удмуртская Федерация ММА.
На ринге сойдутся сильнейшие бойцы Удмуртии и других регионов России. Состязания будут проходить в разных весовых категориях, из которых останется только один победитель.
Где: Фан-зона в парке имени Кирова
Когда: 19 июля в 20:00
Сколько: предпродажа билетов - 250 рублей, цена на входе - 400 рублей.
Купить билет можно по ссылке.
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СУРНИН РОМАН (БИТВА НА ИЖЕ ) 2019.СУРНИН РОМАН Возраст: 28 лет Рост: 170см Вес: 60 кг Занимается ММА 5 лет
ИСТОЧНИК KP.RU
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