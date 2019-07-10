2019-07-10T16:43:20+03:00
Общество

Сильнейшие бойцы Удмуртии сойдутся в «Битве на Иже»

Турнир пройдет 19 июля
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: vk.com/udmmmaФото: vk.com/udmmma
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В Ижевске 19 июля пройдет турнир по ММА «Битва на Иже» (18+). Об этом сообщает Удмуртская Федерация ММА.

На ринге сойдутся сильнейшие бойцы Удмуртии и других регионов России. Состязания будут проходить в разных весовых категориях, из которых останется только один победитель.

Где: Фан-зона в парке имени Кирова

Когда: 19 июля в 20:00

Сколько: предпродажа билетов - 250 рублей, цена на входе - 400 рублей.

Купить билет можно по ссылке.

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СУРНИН РОМАН (БИТВА НА ИЖЕ ) 2019.СУРНИН РОМАН Возраст: 28 лет Рост: 170см Вес: 60 кг Занимается ММА 5 лет

ИСТОЧНИК KP.RU

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