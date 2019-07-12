В Удмуртии подвели итоги конкурса по инициативному бюджетированию
В Удмуртии подвели итоги конкурса проектов развития общественной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.
- Из 141 заявки, поступивших в комиссию, ижевчанам представили восемь. В итоге победителями стали сразу пять проектов из Ижевска, которые получат бюджетные деньги на их реализацию, - сообщает пресс-служба.
Проекты-победители:
- проект ТСЖ «Красногеройская, 105» по строительству многофункциональной спортплощадки, стоимость - 1 165 830 руб., субсидия из бюджета Удмуртии - 804 тыс. руб.;
- ремонт актового зала Дома детского творчества Первомайского района, улица Ленина, 114, стоимость - 1 450 000 руб., субсидия - 1 млн руб.;
- строительство спортпарка «Союзники» на территории школы №81, стоимость - 1 400 000 руб., субсидия - 1 млн руб.;
- проект «Тропа здоровья» с обустройством лесопарковой зоны в районе улицы Парашютной, стоимость - 1 447 465 руб., субсидия – 1 млн руб.;
- реконструкция детской игровой площадки во дворе домов №№191, 195 по улице Коммунаров, стоимость - 482 582 руб., субсидия - 350 000 руб.
Также 15% от стоимости победители получат из местного бюджета. К реализации проектов ижевчане должны приступить в этом году.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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