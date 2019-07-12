Стали известны подробности уголовного дела в отношении бывшего начальника ижевской полиции

СЕГОДНЯ 10:28 2019-07-12T11:26:59+03:00

Он связался с самым крупным на сегодня организатором игорного бизнеса

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Стали известны некоторые подробности уголовного дела в отношении бывшего начальника УМВД России по г. Ижевску Александра Никитина. Он связался с 33-летним Асадом Алиевым (имя изменено. - Прим. ред.). Его называют самым крупным на сегодня в Удмуртии организатором игорного бизнеса.

Фото: пресс-служба МВД по УР

В частности, Асад владел 80 игровыми терминалами, шестью компьютерными клубами, которые были, например, на улице Автозаводской и 9 Января. Кроме того, проводили игры в покер в коттедже на проезде Чапаева.

Фото: пресс-служба МВД по УР

Контингент, который посещал эти игры, - молодежь. С собой нужно было брать минимум 10 тысяч рублей. Во время игры раздавали бесплатный алкоголь, напитки и закуски.

- 16 марта 2019 года провели спецоперацию. Было задействовано 160 человек, бойцы ОМОН и СОБР. Задержаны все участники этого бизнеса. На данный момент 20 человек привлекаются к ответственности, 15 из них находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - рассказал Сергей Анатольевич заместитель начальника отдела №6 Управления экономической безопасности МВД по Удмуртии.

Фото: пресс-служба МВД по УР

Александра Никитина обвиняют в пособничестве преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр» и ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

- Используя свои служебные полномочия, вопреки интересам службы из корыстной или иной личной заинтересованности, умышленно оказывал покровительство по службе организованной группе, незаконно проводившей азартные игры с использованием игрового оборудования и сети Интернет в незаконных игорных заведениях, расположенных вне игорной зоны, - сообщили в объединенной пресс-службе судейского сообщества Удмуртии. Выявлением фактов преступной деятельности экс-начальника занимались сотрудники УФСБ РФ по УР во взаимодействии с сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по Удмуртии и СУ СК РФ по республике. На данный момент он находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

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В г. Ижевске пресечена деятельность сети нелегальных игорных заведений.

ИСТОЧНИК KP.RU