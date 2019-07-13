Ижевчанин спас ежика, который попал в битум

СЕГОДНЯ 10:08 2019-07-13T10:08:06+03:00

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Прекрасная история о неравнодушии жителей Ижевска! 12 июля на строительной базе нашли ежика, который попал в битум. Вещество вытекло из пятилитровой емкости.

- Мне позвонили рабочие и сказали, что нашли в этой смеси ежика, - говорит житель города Василий. - И не знают, что с ним дальше делать. Приехал на базу, забрал его. Сначала думали отвезти к ветеринару, но решили, что они не будут с ним возиться. Отправились в зоопарк, но и там уже не было ветеринаров. А вместо содействия, на охране просто сказали, что его лучше прибить… И куда после этого идти? Ладно кошка или собака – их можно в клинику отвезти, а что делать с диким зверьком? Куда его везти простому человеку без медицинского образования? В итоге развернулись и поехали обратно на базу.

Фото: Василий Пермяков

Решено было отмывать малыша маслом. Какие-то участки удалось смыть, какие-то еще оставались. В итоге ежику положили покушать и оставили отдыхать. На утра его уже не было. Скорее всего он убежал в ближайшую лесопосадку.

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ИСТОЧНИК KP.RU