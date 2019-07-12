2019-07-12T17:20:26+03:00
Общество

В ижевском зоопарке родились пятеро мини-пигов

Их них три мальчика и две девочки
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба зоопарка УдмуртииФото: пресс-служба зоопарка Удмуртии
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В ижевском зоопарке в конце июня у свинок Пенелопы и Гриши родились пятеро мини-пигов. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

Фото: пресс-служба зоопарка Удмуртии

Фото: пресс-служба зоопарка Удмуртии

- В парочки свиней родились две девочки и три мальчика. Уже на второй день после рождения малыши гуляли по несколько часов. Животные выходят гулять в Детском зоопарке, но пока гладить и фотографироваться и ними не разрешено, - сообщает пресс-служба.

Фото: пресс-служба зоопарка Удмуртии

Фото: пресс-служба зоопарка Удмуртии

Интересно, что малыши пока не общаются с папой, потому как мама сама справляется со своими обязанностями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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