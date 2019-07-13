Житель Удмуртии отсудил у управляющей компании деньги за ущерб от порыва

СЕГОДНЯ 11:30 2019-07-13T11:30:17+03:00

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Житель Глазова (Удмуртия) обратился в суд, чтобы возместить ущерб с управляющей компании. Как сообщает пресс-служба Глазовского районного суда, когда проводили гидравлические испытания, произошел порыв трубопровода.

- В результате чего произошло затопление подвального помещения, входящего в состав встроено-пристроенного помещения, принадлежащего истцу, часть помещения была повреждена и требует восстановительного ремонта, - сообщает пресс-служба.

Когда исследовали доказательства пришли к выводу, что УК ненадлежащим образом исполняла свои обязательства. В результате этого произошел порыв и, как следствие, затопление.

Жителю удалось отсудить больше 828 тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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ИСТОЧНИК KP.RU