Восстановили памятник оружейникам в Ижевске
В Ижевске восстановили памятник оружейникам Удмуртии. Как сообщает пресс-служба города, реконструировали памятные таблички и провели работы по установке недостающих гранитных плит.
Фото: пресс-служба Ижевска
Напомним, что в 2018 году упала табличка механического завода. Тогда сотрудники музея Ижмаша забрали ее на временное хранение. И в сентябре 2018 года городская администрация отчиталась о том, что ремонт выполнен.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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