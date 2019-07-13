2019-07-13T09:13:58+03:00
Общество

Восстановили памятник оружейникам в Ижевске

В 2018 году он уже терял таблички
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: пресс-служба ИжевскаФото: пресс-служба Ижевска
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В Ижевске восстановили памятник оружейникам Удмуртии. Как сообщает пресс-служба города, реконструировали памятные таблички и провели работы по установке недостающих гранитных плит.

Фото: пресс-служба Ижевска

Фото: пресс-служба Ижевска

Напомним, что в 2018 году упала табличка механического завода. Тогда сотрудники музея Ижмаша забрали ее на временное хранение. И в сентябре 2018 года городская администрация отчиталась о том, что ремонт выполнен.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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