Спортсмен из Удмуртии одержал победу на первенстве России по маунтинбайку
Спортсмен из Удмуртии – Миролюбов Яков – стал победителем первенства России по маунтинбайку. Соревнования прошли в Челябинской области 11 июля. Об этом сообщает Центр спортивной подготовки региона.
Яков завоевал золото с отрывом в 30 секунд от ближайшего соперника. В итоге, серебро получил юниор из Санкт-Петербурга Артемьев Максим, а бронзу – Горшков Артем из Северной столицы. Всего в соревнованиях приняли участие 25 спортсменов со всей страны.
Победа позволит Якову закрепиться в основном составе национальной сборной и выступить на крупных международных соревнованиях.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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