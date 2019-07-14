Спортсмен из Удмуртии одержал победу на первенстве России по маунтинбайку

СЕГОДНЯ 08:36 2019-07-14T08:36:31+03:00

В соревнованиях приняли участие юниоры со всей страны

Изменить размер текста: A A

Спортсмен из Удмуртии – Миролюбов Яков – стал победителем первенства России по маунтинбайку. Соревнования прошли в Челябинской области 11 июля. Об этом сообщает Центр спортивной подготовки региона.

Яков завоевал золото с отрывом в 30 секунд от ближайшего соперника. В итоге, серебро получил юниор из Санкт-Петербурга Артемьев Максим, а бронзу – Горшков Артем из Северной столицы. Всего в соревнованиях приняли участие 25 спортсменов со всей страны.

Победа позволит Якову закрепиться в основном составе национальной сборной и выступить на крупных международных соревнованиях.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Ижевчанин спас ежика, который попал в битум

ИСТОЧНИК KP.RU