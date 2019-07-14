2019-07-14T08:36:31+03:00
Спорт

Спортсмен из Удмуртии одержал победу на первенстве России по маунтинбайку

В соревнованиях приняли участие юниоры со всей страны
Анастасия Волкова
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ФОТО: ЦСП УРФОТО: ЦСП УР
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Спортсмен из Удмуртии – Миролюбов Яков – стал победителем первенства России по маунтинбайку. Соревнования прошли в Челябинской области 11 июля. Об этом сообщает Центр спортивной подготовки региона.

Яков завоевал золото с отрывом в 30 секунд от ближайшего соперника. В итоге, серебро получил юниор из Санкт-Петербурга Артемьев Максим, а бронзу – Горшков Артем из Северной столицы. Всего в соревнованиях приняли участие 25 спортсменов со всей страны.

Победа позволит Якову закрепиться в основном составе национальной сборной и выступить на крупных международных соревнованиях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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