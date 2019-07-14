2019-07-14T09:07:11+03:00
Общество

Ижевск вошел в число городов с чистым воздухом

Объявлены результаты мониторинга загрязненности атмосферы в Поволжье
Анастасия Волкова
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Верхне-Волжское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды включило Ижевск в рейтинг городов с низкой загрязненностью воздуха.

Список составлялся по итогам мониторинга, который проводился в 11 населенных пунктах Удмуртии, Мордовии и Чувашии, а также Кировской и Нижегородской областей.

В рейтинг городов с чистым воздухом вошли, помимо Ижевска, Арзамас, Дзержинск, Кстово, Нижний Новгород, Киров, Кирово-Чепецк, Новочебоксарск и Чебоксары.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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