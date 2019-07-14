Почти полгода в Удмуртии не могут найти 14-летнего подростка

СЕГОДНЯ 10:45 2019-07-14T10:45:34+03:00

Он ушел из дома еще 16 февраля и до сих пор не вернулся

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В Удмуртии продолжаются поиски 14-летнего Кушаева Степана. 16 февраля он вышел из дома в д.Нижний Вишур Можгинского района и до сих пор не вернулся, на связь с родными не выходил.

В социальных сетях рассказывают, что подросток в день пропажи был замечен около кафе в два часа ночи, после – на железнодорожном вокзале. После половины четвертого утра его следы пропадают.

ПРИМЕТЫ

Был одет: спортивная вязаная шапка с помпоном черного цвета, куртка темно-синего цвета длиной чуть выше колена, серые спортивные штаны, кофта синяя с капюшоном, кроссовки зимние черного цвета.

Убедительная просьба ко всем! Если вам что-то известно о местонахождении Степана, звоните по телефонам: 8-999-362-06-17 или позвоните в полицию 02 (сот. 102), 3-15-11.

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ИСТОЧНИК KP.RU