Под какую музыку выступит фигуристка из Ижевска Алина Загитова в короткой программе?

СЕГОДНЯ 11:35 2019-07-14T11:35:57+03:00

И что об этом думают поклонники?

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Стало известно, под какую музыку выйдет на лед уроженка Ижевска Алина Загитова в новой короткой программе. Хореограф спортсменки Даниил Глейхенгауз и тренер Этери Тутберидзе выбрали композицию «Me Voy» израильской певицы Ясмин Леви.

Поклонники остались довольны и прокомментировали пост Даниила Марковича в Инстаграм, где он сообщил радостную новость:

- Столько страсти в этой песне, Алина покажет свой темперамент.

- Шикарная музыка, этническая и современная одновременно. В некоторых местах вынимает душу. Так и вижу водопад эмоций и страстей!

- Я послушала. Как теперь ждать. Нашу красавицу… это же с ума сойти как красиво. Алина и такая музыка! Это будет что-то прекрасное!

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ИСТОЧНИК KP.RU