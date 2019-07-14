Под какую музыку выступит фигуристка из Ижевска Алина Загитова в короткой программе?
Стало известно, под какую музыку выйдет на лед уроженка Ижевска Алина Загитова в новой короткой программе. Хореограф спортсменки Даниил Глейхенгауз и тренер Этери Тутберидзе выбрали композицию «Me Voy» израильской певицы Ясмин Леви.
Поклонники остались довольны и прокомментировали пост Даниила Марковича в Инстаграм, где он сообщил радостную новость:
- Столько страсти в этой песне, Алина покажет свой темперамент.
- Шикарная музыка, этническая и современная одновременно. В некоторых местах вынимает душу. Так и вижу водопад эмоций и страстей!
- Я послушала. Как теперь ждать. Нашу красавицу… это же с ума сойти как красиво. Алина и такая музыка! Это будет что-то прекрасное!
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ИСТОЧНИК KP.RU
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