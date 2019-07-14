В Ижевске благоустроят три подземных перехода
Их передадут в концессию
ФОТО: Сергей ГРАЧЕВ
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В Ижевске благоустроят три подземных перехода: в них появятся ларьки. Речь идет о трех «подземках» - около УдГУ, на микрорайоне «Север» по ул. Удмуртской и на Воткинском Шоссе. Об этом сообщает администрация города.
Переходы передадут в концессию, поэтому предполагается, что реконструкция и создание торговых точек будут произведены за счет инвестора. Его определят после ряда процедур: он будет обязан сделать навесы над входными группами и благоустроить «подземки».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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