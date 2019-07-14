СЕГОДНЯ 12:30 2019-07-14T12:33:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевске благоустроят три подземных перехода: в них появятся ларьки. Речь идет о трех «подземках» - около УдГУ, на микрорайоне «Север» по ул. Удмуртской и на Воткинском Шоссе. Об этом сообщает администрация города.

Переходы передадут в концессию, поэтому предполагается, что реконструкция и создание торговых точек будут произведены за счет инвестора. Его определят после ряда процедур: он будет обязан сделать навесы над входными группами и благоустроить «подземки».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

По какой причине в переходе у УдГУ снесли ларьки?

ИСТОЧНИК KP.RU