2019-06-30T12:43:20+03:00
Общество

В подземном переходе около УдГУ в Ижевске сносят ларьки

Администрация города прибегла к принудительным мерам
Наталья Сорокина
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Фото: Анастасия ЗахароваФото: Анастасия Захарова
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В подземно переходе около УдГУ в Ижевске в принудительном порядке демонтируют торговые модули. Как уточняет пресс-служба администрации города. Работы должны завершиться уже 1 июля.

Ранее с предпринимателями заключили договор аренды, по которому они были обязаны выполнять сезонные работы на прилегающих подходах. Затем контракт был расторгнут в одностороннем порядке, при этом причины такого решения не сообщаются.

Из-за того, что арендатор не стал добровольно освобождать помещение. Администрации Ижевска пришлось прибегнуть к принудительным мерам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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