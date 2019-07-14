Отец фигуристки из Ижевска Алины Загитовой возглавил молодежку хоккейного клуба в Казани

СЕГОДНЯ 16:04 2019-07-14T16:04:42+03:00

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Отец чемпионки мира из Ижевска Алины Загитовой Ильназ стал главным тренером молодежки казанского хоккейного клуба «Ак Барс» «Ирбис». Об этом сообщает издание Sports.ru.

- «Ак Барс» − это серьезный клуб, мы находимся в его системе, поэтому у «Ирбиса» не может быть других задач, кроме хорошей игры и попадания в плей-офф для начала. В прошлом году мы не попали в плей-офф, для нас это неудачный результат. В этом сезоне первоочередная задача – попадание команды в плей-офф, – прокомментировал назначение Загитов.

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ИСТОЧНИК KP.RU