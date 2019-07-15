Рыцарские бои и девушка в доспехах: самые яркие моменты фестиваля «Русь дружинная»

СЕГОДНЯ 11:51 2019-07-15T12:02:40+03:00

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В Удмуртии прошел фестиваль исторической реконструкции «Русь дружинная». В деревню Кудрино Воткинского района съехались тысячи гостей со всей России, чтобы на два дня окунуться в эпоху Средневековья.

Рыцари в доспехах, женщины и дети в средневековых нарядах, метко стреляющие лучницы–такое в Удмуртии увидишь только раз в году, на фестивале «Русь дружинная». Впрочем, и тот, кто не плел кольчугу и не шил платье в пол, мог почувствовать себя жителем Средневековья. Окунуться в прошлое помогали мастер-классы и игровые площадки.

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Одной из самых зрелищных и популярных среди гостей фестиваля стала площадка по пробиванию доспехов. Каждый мог «сразиться» с двумя деревянными манекенами, облаченными в доспехи. Чтобы снарядить такого воина, в Средневековье надо было не одну деревню иметь. Доспехи были только у очень знатных людей. Но и сейчас спортивный доспех стоит дорого - от 70 до 120 тысяч рублей.

Фото: Сергей Грачев

«Это уникальная возможность почувствовать себя средневековыми воинами, а еще - отличный способ освободиться от негативных эмоций. Причем у нас тут не только мужчины «воюют», но и женщины. И делают это еще с бОльшим азартом».

Иван Крюков, представитель клуба исторической реконструкции «Стезя Прави»

- Манекен в доспехах сдачи не дает, конечно. Но все равно бороться с ним тяжело. Я аж руку намозолил, но этого того стоило, - доволен Роман из Ижевска.

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Организовать площадку по пробитию доспехов настоящим точеным стальным оружием организаторам фестиваля помогла компания «Белкамнефть» имени А.А. Волкова. Кроме того, все желающие начеканили себе монеты с логотипом фестиваля «Русь дружинная» с одной стороны и компании «Белкамнефть» - с другой.

Фото: Сергей Грачев

«На фестивалях исторической реконструкции в масштабах России площадки по пробиванию доспехов - редкость, поскольку это дорого. Но благодаря компании «Белкамнефть», ее генеральному директору Дмитрию Арсибекову мы смогли исполнить мечту участников и гостей «Руси дружинной» и организовать ее».

Ольга Сергеева, организатор фестиваля «Русь дружинная»

39 мужчин и одна девушка в доспехах

Бугурты - самые зрелищные массовые бои прошли вечером в первый день фестиваля. Стенка на стенку шли 20 воинов в стальных доспехах с одной стороны и 20 с другой.

Лица участников бугуртов были надежно спрятаны за железными забралами. Поэтому вряд ли кто-то из зрителей заметил, что за одним из них скрывается девушка. К слову, средний вес одного доспеха 20-30 кг. И в таком одеянии нужно еще как-то передвигаться и сражаться.

Фото: Сергей Грачев

«Я в четвертый раз участвую в массовых боях с мужчинами, поэтому меня и допустили. Исторической реконструкцией увлеклась три года назад. До этого серьезно занималась классическим фехтованием. Но из-за травм пришлось уйти из спорта. Опыт в фехтовании помогает мне правильно оценивать ситуацию на поле боя».

Ольга Антипова, представительница клуба «КонГо» (Екатеринбург)

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

- Каждый человек должен знать историю. Не зная прошлого, невозможно построить счастливое настоящее и будущее, – убежден Дмитрий Арсибеков, генеральный директор АО «Белкамнефть» имени А.А. Волкова. - Именно поэтому мы поддержали фестиваль «Русь дружинная».

ИСТОЧНИК KP.RU