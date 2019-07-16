2019-07-16T09:35:07+03:00
Общество

«Ростелеком» и «Ростех» будут совместно развивать цифровое здравоохранение

Компании создали совместное предприятие
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ПАО «Ростелеком» и Госкорпорация Ростех создали совместное предприятие ООО «Цифровые медицинские сервисы» («Цифромед»), которое призвано объединить лучшие компетенции компаний в сфере цифровых медицинских технологий.

Основной задачей «Цифромеда» является разработка, внедрение и эксплуатация информационных систем и их компонентов в сфере здравоохранения. Решения компании сформируют единую цифровую платформу для обеспечения деятельности медорганизаций, которая станет базой для оказания широкого спектра цифровых медицинских сервисов населению.

Совместное предприятие консолидирует экспертизу и компетенции существующих в контуре «Ростелекома» и Ростеха отдельных компаний по разработке прикладных медицинских решений и поддержке программного обеспечения для регионального и федерального сегментов Единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ). На базе «Цифромеда» будет сформирована единая техническая команда для разработки функциональных модулей создаваемой цифровой платформы. Также будут созданы направления бизнеса, связанные с инновационными цифровыми сервисами и услугами для медицинских организаций, врачей и граждан.

ООО «Цифромед» является дочерней структурой АО «РТ Лабс» (входит в «Ростелеком») и ООО «Национальный центр информатизации» (входит в Ростех). Генеральным директором ООО «Цифромед» назначен Александр Корсак.

«Ростелеком» реализует проекты внедрения медицинских информационных систем в 25 субъектах РФ, Ростех – в 35 субъектах. «Национальный центр информатизации» занимается развитием единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Создание СП увеличит совокупную долю присутствия компаний-учредителей в регионах и позволит занять лидирующие позиции на рынке медицинских информационных систем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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