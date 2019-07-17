В Ижевске вновь подняли вопрос об установке памятника Петру Чайковскому
На очередном заседании Комиссии по развитию культурно-образовательной городской среды в администрации Ижевска вновь подняли вопрос об установке памятника композитору Петру Чайковскому, который является уроженцем Воткинска.
Как сообщает пресс-служба города, принято решение поддержать эту инициативу и разместить его на привокзальной площади железнодорожного вокзала Ижевска.
Напомним, что разговоры об установке памятника ведутся как минимум с 2012 года. Тогда предлагали его установить на Центральной площади к 175-летию со дня рождения композитора. Затем, в 2016 году уже было озвучено новое место – привокзальная площадь. Даже говорили, кто сделает проект.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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