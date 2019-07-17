2019-07-17T10:08:12+03:00
Общество

В Ижевске вновь подняли вопрос об установке памятника Петру Чайковскому

Разговоры об этом ведутся уже с 2012 года
Ирина БУРЦЕВА
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На очередном заседании Комиссии по развитию культурно-образовательной городской среды в администрации Ижевска вновь подняли вопрос об установке памятника композитору Петру Чайковскому, который является уроженцем Воткинска.

Как сообщает пресс-служба города, принято решение поддержать эту инициативу и разместить его на привокзальной площади железнодорожного вокзала Ижевска.

Напомним, что разговоры об установке памятника ведутся как минимум с 2012 года. Тогда предлагали его установить на Центральной площади к 175-летию со дня рождения композитора. Затем, в 2016 году уже было озвучено новое место – привокзальная площадь. Даже говорили, кто сделает проект.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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