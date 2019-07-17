Почему сломали новые бордюры на улице Салютовская в Ижевске?

СЕГОДНЯ 07:10 2019-07-17T09:56:30+03:00

И за чей счет делаются эти работы

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 16 июля, в социальной сети появилось сообщение от жителя Ижевска о том, что ломают асфальт и меняют бордюры на улице Салютовская. Хотя все это заменили примерно месяц назад.

- Кто знает, что происходит и за чей счет банкет? - недоумевает обратившийся.

Как пояснили специалисты, все просто - работы подрядчика не приняли и теперь он переделывает ошибки.

- Подрядная организация ошиблась при определении места установки. В связи с этим подрядчику выдано предписание устранить нарушение. Места, где по причине производства работ нарушено покрытие, будут восстановлены, - сообщили в официальном сообществе национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

И да, все переделывается за счет подрядчика.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Житель Удмуртии пытался зарезать «наемных убийц»

КВН-щик из Удмуртии записал видеообращение к Президенту России Владимиру Путину

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU