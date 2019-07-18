Ремонт дороги начался в Ижевске на улице Берша
В Ижевске на улице Берша начался ремонт дороги. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев на своей странице ВКонтакте.
- Сделаем два километра новой дороги, тротуар, светофор, озеленение. Микрорайон молодой, активно застраивается. Жители очень ждут эту дорогу, - написал Олег Николаевич.
Фото: страница Олега Бекмеметьева
Работы планируют завершить 15 октября. Автомобилистов предупредили о возможных ограничениях во время ремонта.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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