Ремонт дороги начался в Ижевске на улице Берша

СЕГОДНЯ 11:51 2019-07-18T11:51:21+03:00

Это долгожданный ремонт для жителей микрорайона

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В Ижевске на улице Берша начался ремонт дороги. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев на своей странице ВКонтакте.

- Сделаем два километра новой дороги, тротуар, светофор, озеленение. Микрорайон молодой, активно застраивается. Жители очень ждут эту дорогу, - написал Олег Николаевич.

Фото: страница Олега Бекмеметьева

Работы планируют завершить 15 октября. Автомобилистов предупредили о возможных ограничениях во время ремонта.

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ИСТОЧНИК KP.RU