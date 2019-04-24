Два бассейна, теннисный корт и зал хореографии: какой будет новая школа на Берша в Ижевске?

Первый этап строительства школы на Берша подходит к концу. Так, 23 апреля объект посетили и. о., жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртии Дмитрий Сурнин и глава Ижевска Олег Бекмеметьев. Они пообщались с жителями микрорайона и проверили, укладываются ли рабочие в срок. Какой будет новая школа и когда она откроется, выяснила «Комсомолка».

«ДЕТИ МУЧАЮТСЯ»

Этот стремительно растущий микрорайон давно привлекает внимание ижевской общественности. Вот уже несколько лет он активно заселяется молодыми семьями с детьми, а школы до сих пор не имеет ни одной.

Для контроля строительства активистам из числа жителей микрорайона обеспечен онлайн доступ к видеокамерам, располагающимся на объекте.Фото: Екатерина АРДАШЕВА

- Эта школа насущно необходима, - прокомментировал проблему Олег Бекмеметьев. - На прошлой неделе мы встречались с активистами района, с молодыми папами и мамами. Речь идет о том, что с улицы Берша порядка 800-900 мальчишек и девчонок уже готовы сюда записываться.

Вот, что говорит один из активистов Артем Селезнев:

- Сейчас у нас потребность для 1300 детей школьного возраста. Это без учета тех пяти домов, которые застройщик сдаст в этом году. Мы даже эту школу уже сейчас с лихвой перекрываем. Сейчас дети мучаются, ездят в соседние школы. Они уже все забиты, первоклассников приписывают к 7-й школе на Ворошилова – это остановка «1-й микрорайон». Идти через лес 500 метров первокласснику, шести лет ребенку, - а если он во вторую смену учится, то и в темноте зимой – представляете, как это?

Глава Ижевска сообщил, что отслеживание строительства ведется в еженедельном режиме совместно с общественниками. Пока у жителей претензий нет.

ХВАТИТ ЛИ ДЕНЕГ?

Чтобы осуществить строительство школы в новом микрорайоне Минстрой Удмуртии подал в 2018 году заявку на участие в федеральном проекте «Жилище», являющимся частью национального проекта «Жилье и городская среда».

Для получения федеральной субсидии требовалось выполнить ряд условий, одним из которых было введение в эксплуатацию 60 тыс. кв. м жилья в строящемся микрорайоне.

В рамках федерального проекта «Жилище» на ул. Архитектора П.П. Берша уже построен новый детский садФото: Екатерина АРДАШЕВА

Заявка была одобрена. И из федерального бюджета на строительство школы направили 350 млн. руб. Также 82 млн. выделили в качестве софинансирования из бюджета Удмуртии.

Однако общая сметная стоимость строительства составляет более 900 млн. руб., поэтому Минстрой Удмуртии сейчас готовит вторую заявку на получение федеральных средств. По словам Дмитрия Сурнина, поводов для беспокойства нет, деньги выделят гарантированно.

- Никто нас не бросит, мы понимаем, что объект подписан, программа подписана. Необходимо выполнить условия с нашей стороны по сдаче квадратных метров, - сказал он.

КАКОЙ БУДЕТ НОВАЯ ШКОЛА?

Как рассказал директор по строительству ООО «АрТель» (г. Москва) Борис Шнейвас, к активному строительству на объекте приступили в начале этого года. В настоящий момент уже готов котлован, и установлено более 1000 свай. Полным ходом идет устройство монолитного фундамента. Все это - первый этап строительства, на который выделено 107 млн. рублей. Освоить их нужно до мая. Возведение стен будет входить в состав второго этапа.

От графика строители не отстают. До конца 2019 года они намерены возвести здание целиком и подвести коммуникации. К началу отопительного периода должен быть готов тепловой контур, чтобы рабочие смогли заниматься отделкой и инженерными системами.

Рабочие закладывают фундамент новой школыФото: Екатерина АРДАШЕВА

Завершение строительства планируется в июле 2020 года, а в сентябре новая школа уже откроет свои двери для ребят.

Долгожданная школа будет рассчитана на 1224 места – это 51 класс. На первом этаже трехэтажного здания разместятся начальные классы и целых два бассейна для учеников разного возраста, а также столовая. На втором этаже будут учебные классы, зал хореографии и актовый зал, а на третьем - два спортивных зала, причем, один из них - с трибунами для зрителей. Рядом со школой появятся спортивные площадки: поле для мини-футбола, баскетбола, волейбола, тенистый корт.

ОДНОЙ – НЕ ХВАТИТ!

При общении с журналистами глава Ижевска еще раз отметил высокую потребность микрорайона в школе, подчеркнув, что строительство ведется настолько большими темпами, что всего одной школой на улице Берша не обойтись.

- На мой взгляд, здесь нужно ставить вопрос о строительстве нескольких сразу школ, - сказал Олег Бекмеметьев. – Враз, конечно, это сделать невозможно, но когда запущен процесс строительства одного объекта, надо говорить о проектировании следующего. Такие работы уже ведутся.

По предварительным данным, строительство следующей школы запланировано в 8-м микрорайоне.

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