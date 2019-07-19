2019-07-19T14:33:39+03:00
Происшествия

Арестованного экс-главу Удмуртии заметили на прогулке

На данный момент он находится под домашним арестом
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: vk.com/izhevsk118Фото: vk.com/izhevsk118
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В четверг, 18 июля, в социальных сетях появилась фотография бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева, который в повседневной одежде стоит около автомобиля.

- Вчера в Каменном был замечен экс-глава Удмуртии Соловьев, который по приговору суда находится под домашним арестом. Домашний арест – не, не слышал, - гласила надпись под снимком.

Как удалось выяснить, 11 июля к Александру Васильевичу вызывали «скорую помощь». И 17 июля, когда была сделана фотография, ему согласовали выезд к врачу в Ижевск.

Напомним, что экс-главу республики обвиняют в получении взятки при строительстве мостов через реку Кама и Буй. Как рассказывали в пресс-службе судейского сообщества Удмуртии, заседания по его делу проходят 3-4 раза в неделю. Сейчас продолжается исследование материалов (доказательств по делу стороны обвинения).

- Суд изучил 46 томов дела из 65. Затем продолжится допрос свидетелей. Далее право предоставить свои доказательства перейдет к стороне защиты, - сообщали в пресс-службе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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