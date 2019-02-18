Как передавались взятки и для чего вместе с деньгами отправляли рыбу: подробности о деле экс-главы Удмуртии

18 февраля в Завьяловском районном суде продолжат рассматривать уголовное дело экс-главы Удмуртии Александра Соловьева. Напомним, на прошлой неделе в процессе выступил бывший заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики Александр Михайлович Соловьев. Мы собрали самые яркие цитаты и факты, которые мы узнали из показаний бывшего замминистра.

Отметим, что Соловьевы не состоят в родственных отношениях, однако неофициально Александра Васильевича Соловьева называют «Соловьев-большой», а Александра Михайловича – «Соловьев-маленький».

НОВЫЕ ФАКТЫ О ДЕЛЕ

– Суммы предполагаемой взятки при переговорах в апреле 2014 года в отеле «Марриотт» указывали, по словам Александра Михайловича Соловьева, на салфетках. Оказывается, концессионерам предлагали рассмотреть не только сумму в 300 млн рублей, была целая градация для торга. Но по цифрам показания не совпадают, Соловьев-большой и Соловьев-маленький называют разные суммы, плюс прокурор начал зачитывать протокол допроса на предварительном следствии, и там прозвучали немного другая сумма. В итоге вариаций сейчас три: 300 млн – 200 млн -100 млн, 300 млн – 200 млн – 150 млн, 300 млн – 150 млн – 100 млн.

– О том, что Забарский согласился дать взятку, Соловьев-маленький узнал в конце апреля, когда гендиректор «Мостострой-12» приезжал в Удмуртию. Согласно показаниям, сам Забарский сказал ему об этом, когда они ужинали и пили чай в одном из банных комплексов в районе ижевского ипподрома.

В списке свидетелей обвинения значится 170 человек. Часть из них постоянно проживает за пределами УдмуртииФото: Архив «КП» в Ижевске

– Экс-замминистра транспорта якобы не знает, почему именно ему поручили вести переговоры по требованию взяток, и почему его вовлекли во всё это. Также он утверждает, что вознаграждение за посредничество в передаче взяток ему не обещали и он ничего не получал. Однако, согласно показаниям, ему пару раз при передаче денег давали пакет с деликатесной рыбой муксун.

– Муксун вообще не раз фигурировал в этом деле. Первый раз рыбу передали в декабре 2014 года. Александр Забарский прилетел в Ижевск на частном самолёте, его встречал Александр Михайлович (был ли на взлётно-посадочной полосе Александр Васильевич, он не помнит). По словам Соловьева-маленького, с борта выгрузили три коробки – в двух из них было 50 млн рублей взятки, в ещё одной – 10 штук рыб. Кому предназначалась рыба, показания расходятся. Один раз бывший замминистра процитировал Забарского: «Вот тебе рыба и две коробки Александру Васильевичу».

– Бывший замминистра утверждает: каждый раз, якобы передавая очередную часть взятки, никого, кроме Александра Васильевича в доме не было. По крайней мере, Соловьев-маленький никого не видел.

– Что касается стройки. По словам свидетеля, в 2015 году были серьёзные проблемы с песком и финансированием. С песком – из-за ошибки геологоразведки. С финансированием – из-за того, что стройка шла быстрее, чем средства выделялись. Соловьев-маленький утверждает – прямое указание платить или не платить давал исключительно экс-глава Удмуртии.

– Нарушения, связанные со строительством, выявлялись. Однако Соловьев-маленький вспомнил только один факт, связанный с просьбой Соловьева-большого добиться помощи от контрольных органов. Однако переговоры тогда, по словам бывшего-замминистра, результата не дали.

– 30-процентную долю в компании «Удмуртстальмост», полагающуюся экс-главе Удмуртии, как уже известно, записали на дочь замминистра. Он пояснил, что предложил её, потому что предприятие зарегистрировано в Москве, а родственница живёт там. А в качестве руководителя компании Соловьев-маленький предложил… соседа. Кстати, когда Александр Васильевич спросил Александра Михайловича, почему тот включил в предприятие дочь и не боялся ли он за неё, тот ответил: «В тот момент я об этом не думал».

– Как сообщил в суде, экс-замминистра, он не в курсе, как бывший руководитель региона распорядился взяткой. При этом отрицает тот факт, что мог деньги присвоить себе, так как был контроль со стороны как Соловьева-старшего, так и Забарского. Отвечая на вопрос адвоката, который защищает интересы экс-главы, обижал ли его контроль, он отметил: «Всяко было, когда-то обижался, когда-то нет».

Александра Соловьева обвиняют в получении взятки в особо крупном размере

КСТАТИ

Что такое «Подарки»?

Это транши из бюджета на строительство моста, которые получал концессионер. Именно так их, согласно показаниям экс-замминистра транспорта и дорожного хозяйства, называли в разговорах с гендиректором «Мостострой-12» Александром Забарским. Эти «подарки» концессионер якобы получали взамен на очередные части взяток.

При чем тут «Муксун», «Муксун на Новый год»?

Часть взяток Забарский и его помощники передавали вместе с деликатесной рыбой муксун, поэтому в разговорах с Соловьевым-маленьким выражение «мы передадим муксун» означало следующее: следующая часть взятки готова.

Что значит «30 томов издания»?

Часть взятки размером в 30 млн рублей (последняя часть, переданная, согласно версии следствия, в июле 2016 года).

В каких упаковках обычно передавали взятки?

Тёмный пакет, подарочный пакет, коробка из-под шампанского, чемодан.

Сколько места при перевозке занимали 30 млн рублей?

Шесть упаковок чуть больше коробки из-под бумаги.

Какими купюрами давались взятки?

Купюрами по 5000 рублей.

Что за муксун?

Это пресноводная рыба из рода сигов семейства лососевых. В длину обычно достигает до 75 см. средний вес – 1,5-2,5 кг (встречаются экземпляры до 8 кг). Средняя цена муксуна – варьируется от 800 до 1200 рублей за килограмм.

Встречается в реках Приморского края, Сибири, опреснённых заливах Северного Ледовитого океана, озёрах полуострова Таймыр, реках и озёрах Северной Америки.

Мясо муксуна очень нежное и жирное, почти без межмышечных костей. Жир не вреден сердечной мышце и сосудам, к тому же в муксуне много витамина РР, цинка, молибдена, хрома, никеля и фтора.

Таким образом, если взять среднестатистического муксуна весом 2 кг по средней цене 1000 рублей за кг, то 10 рыб муксуна, которые отправлял Забарский вместе с деньгами, могли потянуть на 20 тыс. рублей.

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