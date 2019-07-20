Главный корпус оружейного завода Ижевска могут восстановить за 3-4 года

СЕГОДНЯ 09:16 2019-07-20T09:16:33+03:00

Но есть ряд условий для этого

Изменить размер текста: A A

Главный корпус оружейного завода Ижевска, который сильно пострадал после пожара, реально восстановить за 3-4 года. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов, но с оговоркой, что это станет возможно в случае положительного результата изыскательских работ.

- Изыскательные работы начнутся в ближайшие две недели (до 2 августа – прим.ред.) и займут около 4-5 месяцев, - передает слова главы «Интерфакс».

После них займутся составлением проектно-сметной документации, которая позволит получить финансирование.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Утраченный символ

Что будет с башней «Ижмаша», пострадавшей при пожаре год назад? «Комсомолка» узнала, где сейчас рухнувшая колонна и что будет с опустевшим корпусом.

ИСТОЧНИК KP.RU