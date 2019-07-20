Главный корпус оружейного завода Ижевска могут восстановить за 3-4 года
Главный корпус оружейного завода Ижевска, который сильно пострадал после пожара, реально восстановить за 3-4 года. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов, но с оговоркой, что это станет возможно в случае положительного результата изыскательских работ.
- Изыскательные работы начнутся в ближайшие две недели (до 2 августа – прим.ред.) и займут около 4-5 месяцев, - передает слова главы «Интерфакс».
После них займутся составлением проектно-сметной документации, которая позволит получить финансирование.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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