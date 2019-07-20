2019-07-20T10:11:59+03:00
Здоровье

В Удмуртии впервые воспользовались санитарной авиацией

В больницу Ижевска эвакуировали пациента вертолетом
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Александр ГорбуновФото: Александр Горбунов
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В Удмуртии проверили на деле работу санитарной авиации – из Можги в Ижевск эвакуировали пациента на вертолете. Как отметил заведующий Республиканским центром экстренной медицинской помощи 1 РКБ Алексей Калмыков, все прошло успешно.

- Мы транспортировали пациента с хирургической патологией, который находился в тяжелом состоянии. Вертолет полностью оснащен современным оборудованием, которое позволяет проводить в полном объеме комплекс реанимационных мероприятий, инфузионную терапию, следить за всеми жизненно важными показателями пациента, перевозить больных, нуждающихся в искусственной вентиляции легких, - рассказал Алексей Калмыков.

Напомним, что наша республика наряду с другими регионами реализует нацпроект «Здравоохранение» в части развития службы санитарной авиации.

Фото: Александр Горбунов

Фото: Александр Горбунов

- До 2021 год в рамках национального проекта, реализация которого инициирована Президентом России, в Удмуртии будут оборудованы вертолетные площадки для санитарной авиации, - отметил и.о. министра здравоохранения Удмуртии Георгий Щербак.

В частности, будут эвакуировать пациентов при остром инфаркте миокарда, остром нарушении мозгового кровообращения и в состояниях, сопровождающихся нарушением проходимости верхних дыхательных путей, при наличии повреждений двух и более анатомических областей, ожогах площадью более 15%, черепно-мозговых травмах, травме спинного мозга, при высоком риске проведения медицинской эвакуации санитарным транспортом и др.

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Глава Удмуртии рассказал, что будет происходить с главным корпусом оружейного завода в Ижевске. И, да, подвижки есть.

црб Можга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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