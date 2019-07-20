Ко Дню оружейника в Ижевске восстановят фасады нескольких домов

СЕГОДНЯ 11:32 2019-07-20T11:32:35+03:00

Предположительно, это будут здания на улице Пушкинская

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К 19 сентября, Дню оружейника, в Ижевске восстановят несколько фасадов домов. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. Он отметил, что точный список зданий станет известен в ближайшее время.

- По всем мероприятиям мы успеваем. Мало того, понимаем, что у нас появляются дополнительные возможности. Например, ремонт и реконструкция фасадов. Буквально два-три дня нам нужно, чтобы понять точно, какое количество, и где мы сделаем, - сообщил глава региона.

Отметим, что в предварительном списке на ремонт было 10-12 домов на улице Пушкинская.

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ИСТОЧНИК KP.RU