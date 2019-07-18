2019-07-18T14:10:29+03:00
Общество

Видео: что происходит за забором на Центральной площади Ижевска

Объект планируют сдать к 31 августа
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
Изменить размер текста:

Уже несколько месяцев идет реконструкция Центральной площади в Ижевске. Объект планируют сдать уже к 31 августа.

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, что вместо старого фонтана на площади появится современный сухой музыкальный фонтан с подсветкой.

- Там будет красивая композиция из струй от 3 до 12 метров. В общем, то, что вызывает только восхищение, когда мы смотрим в Москве, будет у нас в Ижевске, - рассказывал Александр Владимирович.

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Так как стройка огорожена высоким забором «Комсомолка» решила приоткрыть завесу тайны и показать нашим читателям, что уже сделано на площади, и сколько еще предстоит сделать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Мы узнали, когда откроется сухой фонтан на Центральной площади.

- Что будет с "поплывшей" плиткой на Центральной площади? Прокомментировал ситуацию Ярослав Семенов.

Центральная площадь в Ижевске "за забором".Видео: Сергей Грачев

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Двое детей на электросамокате пострадали в ДТП в Удмуртии
Небольшие дожди ожидаются в ближайшие дни в Удмуртии
Дорожники начали ремонт на трассе Ижевск-Сарапул
Пермяк, который поехал на велосипеде до Сочи, заезжал в Ижевск
Лже-соцработница украла 230 тысяч рублей у пенсионера из Ижевска
Ремонт дороги начался в Ижевске на улице Берша
Водитель «Лады» из Удмуртии сбил 6-летнего мальчика-велосипедиста
Где чаще всего ижевчане сталкиваются с клещами
Разборки по-взрослому: в Ижевске мужчина выстрелил из пистолета в своего неприятеля
Утвердили список улиц в частном секторе Ижевска, где начнется щебенение
Житель Удмуртии из-за ревности убил свою бывшую девушку
В Ижевске начался ремонт тротуара на улице Ворошилова
Лунное затмение в Ижевске удалось снять на видео
Школа-интернат №13 в Ижевске будет открыта в октябре 2019 года
На участке улицы 10 лет Октября в Ижевске ограничат движение
«Хохряковское» кладбище в Ижевске закроют для свободных захоронений
«Комсомолка» проверила состояние отремонтированных дорог в Ижевске после ливня
Ижевчанина задержали за незаконную вырубку леса
Кассира осудили за присвоение миллиона рублей, принадлежащих Минздраву Удмуртии
Следующий этап гидравлических испытаний в Ижевске пройдет без отключений воды