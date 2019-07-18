Видео: что происходит за забором на Центральной площади Ижевска

СЕГОДНЯ 13:59 2019-07-18T14:10:29+03:00

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Уже несколько месяцев идет реконструкция Центральной площади в Ижевске. Объект планируют сдать уже к 31 августа.

Фото: Сергей Грачев

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, что вместо старого фонтана на площади появится современный сухой музыкальный фонтан с подсветкой.

- Там будет красивая композиция из струй от 3 до 12 метров. В общем, то, что вызывает только восхищение, когда мы смотрим в Москве, будет у нас в Ижевске, - рассказывал Александр Владимирович.

Фото: Сергей Грачев

Так как стройка огорожена высоким забором «Комсомолка» решила приоткрыть завесу тайны и показать нашим читателям, что уже сделано на площади, и сколько еще предстоит сделать.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/720954" frameborder="0"></iframe> Центральная площадь в Ижевске "за забором".Видео: Сергей Грачев

ИСТОЧНИК KP.RU