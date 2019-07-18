Видео: что происходит за забором на Центральной площади Ижевска
Уже несколько месяцев идет реконструкция Центральной площади в Ижевске. Объект планируют сдать уже к 31 августа.
Фото: Сергей Грачев
Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, что вместо старого фонтана на площади появится современный сухой музыкальный фонтан с подсветкой.
- Там будет красивая композиция из струй от 3 до 12 метров. В общем, то, что вызывает только восхищение, когда мы смотрим в Москве, будет у нас в Ижевске, - рассказывал Александр Владимирович.
Фото: Сергей Грачев
Так как стройка огорожена высоким забором «Комсомолка» решила приоткрыть завесу тайны и показать нашим читателям, что уже сделано на площади, и сколько еще предстоит сделать.
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Центральная площадь в Ижевске "за забором".Видео: Сергей Грачев
ИСТОЧНИК KP.RU
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