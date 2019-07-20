В Удмуртии наказали сотрудника администрации за то, что тот письменно не ответил на обращение
Прокуратура Шарканского района Удмуртии провела проверку исполнения законодательства в части рассмотрения обращений граждан. Дело в том, что в марте 2019 года в администрацию пришло письмо от студента, который хотел пройти преддипломную практику в образовательном учреждении района.
- Между тем, на протяжении 3 месяцев ответ заявителю направлен не был. Ответственное за рассмотрение обращения лицо – начальник Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации района ограничилось лишь перепиской с заявителем в социальной сети «Вконтакте», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.
В результате, по представлению надзорного органа студенту отправили письменный ответ. А муниципальный служащий привлечен к административной ответственности.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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