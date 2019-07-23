2019-07-23T06:28:19+03:00
Недвижимость

В Ижевске ремонт дорог подошел к экватору

Завершить ремонты всех ижевских магистралей дорожники обещают к 15 августа
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: пресс-служба городской администрацииФото: пресс-служба городской администрации
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Ремонты в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», выполнены в Ижевске на 50%. Об этом сообщается на сайте городской администарции.

22 июля Глава Ижевска Олег Бекмеметьев вместе с министром транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексеем Горбачевым, начальником городской Службы благоустройства Алексеем Сырбовым и депутатами Городской думы Ижевска побывал на нескольких участках, где еще идут ремонты.

Первым объектом стала улица Мужвайская, где сегодня уже выполнено устройство земляного полотна и началось отсыпка основания крупным щебнем.Улица Мужвайская - один из самых дорогих участков ремонта этого года. При небольшой протяженности объекта - 1,36 км, стоимость работ превышает 30 млн рублей. Дело в том, что техническим заданием на улице запланирован большой объем работ, включая устройство основания и выравнивающего слоя из щебня, три слоя асфальтового покрытия, ремонт, а кое-где и строительство тротуаров, установку бортовых камней, поднятие 8 дождевых колодцев и обустройство парковки.

Фото: пресс-служба городской администрации

Фото: пресс-служба городской администрации

Следующей остановкой в маршруте комиссии стал перекресток улиц Строителей и Дзержинского. Здесь не только ремонтируют проезжую часть, но и устанавливают светофорный объект. Работы по устройству светофорного регулирования уже начались - подрядчик выполнил разбивку местности и производит закупку оборудования.

Последней точкой объезда стала улица Строителей. Сейчас там завершается устройство выравнивающего слоя, приступили к укладке верхнего. Более чем на 60% готовы тротуары.

Напомним, что в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Ижевске полностью выполнены и приняты заказчиком 5 участков улиц, еще 14 находятся в работе. Завершить ремонты всех ижевских магистралей дорожники обещают к 15 августа.

Фото: пресс-служба городской администрации

Фото: пресс-служба городской администрации

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ИСТОЧНИК KP.RU

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