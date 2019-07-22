На детской площадке в Удмуртии 9-летнего мальчика придавило деревянным навесом
В селе Грахово (Удмуртия) 9-летнего малыша на детской площадке придавила деревянный навес от качелей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
- 18 июня 2019 года на 9-летнего ребенка на детской площадке упала деревянная конструкция из кровли, выполненной из профнастила и деревянных опор. На ней были установлены качели, где был мальчик, - сообщает ведомство.
В результате ребенку причинен тяжкий вред здоровью. Прокуратурой проводилась проверка, в ходе которой были выявлены нарушения требований при обеспечении безопасности на детской площадке. За состоянием площадки никто не следил, безопасность не обеспечивалась.
По результатам проверки в адрес Граховского района прокуратурой внесены представления об устранении нарушений. Также в адрес руководителя Можгинского МСО СУ СК России по Удмуртии направлены материалы о проведении процессуальной проверки.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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