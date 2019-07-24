2019-07-24T08:54:31+03:00
Общество

Специалисты устраняют провал на улице Петрова в Ижевске

Это уже третий раз, когда полотно обрушилось
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба администрации ИжевскаФото: пресс-служба администрации Ижевска
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В Ижевске 23 июля на улице Петрова между остановками «Улица Татьяны Барамзиной» и «Улица Петрова» к улице Ворошилова произошел провал проезжей части. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Специалисты называют причиной провала большой износ и выход из строя коллектора водоотведения.

- На этом участке провал образовался уже третий раз в этом году. Предприятие Ижводоканал было вынуждено включить объект в перечень ремонта на этот раз в экстренном порядке. Ремонт и восстановление объекта может занять около двух суток, - сообщает пресс-служба.

По информации пресс-служба ИжГЭТ движение троллейбусов №7, 10, 14 перенаправлено: 7 маршрут: ул.Труда - ул.Молодёжная - ул.Орджоникидзе - ул.Воровского - ул.Советская - Центр. С Центра на ул.Труда - троллейбусы следуют по своему маршруту;

- 10 маршрут: посёлок Машиностроителей - ул.Новоажимова - ул.К.Либкнехта - ул.Орджоникидзе - ул.Молодёжная - ул.Труда; - 14 маршрут: ул.Труда - ул.Молодёжная - ул.Орджоникидзе - ул.К.Либкнехта - ул.Новоажимова - ул.К.Герда. С ул.К.Герда на ул.Труда троллейбусы следуют по своему маршруту.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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