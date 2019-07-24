Сквер у Центральной мечети в Ижевске благоустроят
В Ижевске продолжают благоустраивать сквер у Центральной мечети за счет городского бюджета. Об этом сообщает администрация города.
Около мечети устроят сети наружного освещения и сделают детскую площадку.
-После завершения основных работ в сквере будут разбиты цветники, высажены деревья и кустарники. Озеленение планируется выполнить силами и средствами местной организации «Махалли «Центральная мечеть», - говорится в сообщении.
Сквер начали благоустраивать в 2018 году. Тогда выложили брусчатку на пешеходных дорожках, установили бортовой камень, уложили основание из гравия и сделали бордюры на детской площадке.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
На какие остановки перенесут навесы с улицы Пушкинской в Ижевске?
Еще два двора отремонтировали в Ижевске
Ко Дню Оружейника в Ижевске появится сквер имени Калашникова
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Благоустройство Ижевска»