2019-07-24T07:52:49+03:00
Общество

Сквер у Центральной мечети в Ижевске благоустроят

Работы завершат до 1 октября 2019
Анастасия Захарова
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Сквер начали благоустраивать еще в прошлом годуСквер начали благоустраивать еще в прошлом годуФото: Диля Ахмадишина
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В Ижевске продолжают благоустраивать сквер у Центральной мечети за счет городского бюджета. Об этом сообщает администрация города.

Около мечети устроят сети наружного освещения и сделают детскую площадку.

-После завершения основных работ в сквере будут разбиты цветники, высажены деревья и кустарники. Озеленение планируется выполнить силами и средствами местной организации «Махалли «Центральная мечеть», - говорится в сообщении.

Сквер начали благоустраивать в 2018 году. Тогда выложили брусчатку на пешеходных дорожках, установили бортовой камень, уложили основание из гравия и сделали бордюры на детской площадке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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