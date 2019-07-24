Сквер у Центральной мечети в Ижевске благоустроят

СЕГОДНЯ 07:52 2019-07-24T07:52:49+03:00

Сквер начали благоустраивать еще в прошлом году Фото: Диля Ахмадишина

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В Ижевске продолжают благоустраивать сквер у Центральной мечети за счет городского бюджета. Об этом сообщает администрация города.

Около мечети устроят сети наружного освещения и сделают детскую площадку.

-После завершения основных работ в сквере будут разбиты цветники, высажены деревья и кустарники. Озеленение планируется выполнить силами и средствами местной организации «Махалли «Центральная мечеть», - говорится в сообщении.

Сквер начали благоустраивать в 2018 году. Тогда выложили брусчатку на пешеходных дорожках, установили бортовой камень, уложили основание из гравия и сделали бордюры на детской площадке.

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ИСТОЧНИК KP.RU