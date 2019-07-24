2019-07-24T16:41:24+03:00
Общество

Появился список дорог в Удмуртии, где идет ремонт

Автомобилистам рекомендуют снижать скорость на ремонтируемых участках
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Удмуртии продолжается ремонт дорог. В ГИБДД МВД по республике рассказали, на каких участках еще идут работы, и когда они завершатся.

Автомобильная дорога «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от М-7 «Волга»:

- км 34 – км 42 капитальный ремонт, срок окончания работ 20.10.2019 г. (Алнашский район);

- км 61 – км 70 ремонт, срок окончания работ 31.08.2019 г. (Можгинский район);

- км 70+513 река Сибинка, капитальный ремонт моста, срок окончания работ 30.09.2019 г. (Можгинский район);

- км 197+471 (Якшур-Бодьинский район), км 237+510, км 239+175 (Игринский район) капитальный ремонт водопропускных труб, срок окончания работ 30.08.2019 г.

Автомобильная дорога «Обход г. Ижевска на подъездной дороге к г. Перми»:

- км 6+510 река Лудорвай, капитальный ремонт моста, срок окончания работ 31.07.2019 г. (Завьяловский район);

- км 10+406 река Сепыч, капитальный ремонт моста, срок окончания работ 30.09.2019 г. (Завьяловский район).

Автомобильная дорога «Ижевск-Ува»:

- км 44+354 – км 54+354 ремонт, срок окончания работ 26.08.2019 г. (Увинский район).

Автомобильная дорога «Кез-Кулига-Карсовай»:

- км 9 – км 14, ямочный ремонт (на проблемных участках - восстановление дорожного полотна), срок окончания работ 18.09.2019 г. (Кезский район).

Водителям рекомендуют на указанных участках снижать скорость и быть предельно внимательными. Также выполнять требования дорожных знаков и разметки. На всех вышеперечисленных участках организовано реверсивное движение с применением светофорного регулирования и регулировщиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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