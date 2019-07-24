Жителей Ижевска ждет сильное похолодание
Жителей Ижевска в конце недели ждет сильное похолодание. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.
- Центр холода, который распространится на тысячи километров, будет находиться прямо над Ижевском, - сообщает пресс-служба.
Похолодание придет уже в воскресенье, 28 июля. По данным сервиса Яндекс погода – температура в этот день отпустится до +16 градусов, ночью до +8 градусов.
В понедельник, 29 июля, предварительно температура не поднимется выше +10…+15 градусов днем, ночью +7 градусов. Также вернутся осадки.
Подниматься температура начнет только к конце следующей недели.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Стали известны подробности смерти казанского таксиста в Ижевске.
- В МВД по Удмуртии рассказали, сколько ДТП произошло из-за плохого качества дорог.
- Изображение чемпионки мира Алины Загитовой появится на стене одного из домов в Ижевске. По ссылке эскиз граффити.
ИСТОЧНИК KP.RU
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