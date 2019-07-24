2019-07-24T16:10:55+03:00
Общество

Жителей Ижевска ждет сильное похолодание

На следующей неделе температура днем не поднимется выше 10-15 градусов
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Жителей Ижевска в конце недели ждет сильное похолодание. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.

- Центр холода, который распространится на тысячи километров, будет находиться прямо над Ижевском, - сообщает пресс-служба.

Похолодание придет уже в воскресенье, 28 июля. По данным сервиса Яндекс погода – температура в этот день отпустится до +16 градусов, ночью до +8 градусов.

В понедельник, 29 июля, предварительно температура не поднимется выше +10…+15 градусов днем, ночью +7 градусов. Также вернутся осадки.

Подниматься температура начнет только к конце следующей недели.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Стали известны подробности смерти казанского таксиста в Ижевске.

- В МВД по Удмуртии рассказали, сколько ДТП произошло из-за плохого качества дорог.

- Изображение чемпионки мира Алины Загитовой появится на стене одного из домов в Ижевске. По ссылке эскиз граффити.

ИСТОЧНИК KP.RU

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