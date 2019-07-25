2019-07-25T07:01:16+03:00
Происшествия

Ижевчанка лишилась больше 400 тысяч рублей на продаже аккаунта в онлайн-игре

Изначально она просила 250 тысяч рублей за своего героя
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: TabsGameФото: TabsGame
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В отдел полиции по Октябрьскому району Ижевска обратилась 30-летняя жительница города, которую обманули на 424 тысячи рублей. Дело в том, что около года назад она начала играть в онлайн-игру. За это время вложила порядка 200 тысяч, чтобы улучшать характеристики своего героя. В какой-то момент, она решает продать аккаунт.

- Объявление о продаже она разместила в одной из социальных сетей. Через некоторое время она получила сообщение с интернет-страницы незнакомой девушки, которая сообщила, что готова приобрести аккаунт, и предложила для безопасности перевода осуществить сделку с помощью посредника, - сообщает пресс-служба УМВД России по г.Ижевску.

Этот посредник написал через некоторое время и попросил сначала перечислить оплату за перевод (25 тыс.руб.), а потом еще оплатить страховку. Понемногу мошенники выманили у нее 424 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном размере»). Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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