2019-07-25T07:21:41+03:00
Общество

Смог от сибирских пожаров достиг Ижевска

Жители заметили дымку, которая окутала город
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Алла ШумихинаФото: Алла Шумихина
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Дым от лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области затянул практически всю Сибирь: его чувствуют за тысячи километров от очагов возгорания - в Новосибирске и Хакасии. А не так давно стали появляться сообщения о смоге из Екатеринбурга.

В четверг, 25 июля, дымка добралась до Ижевска.

- Вчера дым от далёких лесных сибирских пожаров наблюдался в Перми, а сегодня он достиг и Ижевска, - пишет в социальных сетях начальник отдела гидрометобслуживания Удмуртского Гидрометцентра Алла Шумихина.

По последним новостям, губернатор Красноярского края просит метеорологов ввести режим «черного неба» (продолжение).

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Гидрометцентр говорит, что в выходные будут снегопады в Европейской части России. А какая погода ждет жителей Ижевска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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