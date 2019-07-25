Смог от сибирских пожаров достиг Ижевска

СЕГОДНЯ 07:21 2019-07-25T07:21:41+03:00

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Дым от лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области затянул практически всю Сибирь: его чувствуют за тысячи километров от очагов возгорания - в Новосибирске и Хакасии. А не так давно стали появляться сообщения о смоге из Екатеринбурга.

В четверг, 25 июля, дымка добралась до Ижевска.

- Вчера дым от далёких лесных сибирских пожаров наблюдался в Перми, а сегодня он достиг и Ижевска, - пишет в социальных сетях начальник отдела гидрометобслуживания Удмуртского Гидрометцентра Алла Шумихина.

По последним новостям, губернатор Красноярского края просит метеорологов ввести режим «черного неба» (продолжение).

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Гидрометцентр говорит, что в выходные будут снегопады в Европейской части России. А какая погода ждет жителей Ижевска.

ИСТОЧНИК KP.RU