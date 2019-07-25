2019-07-25T07:58:32+03:00
Происшествия

Уроженца Удмуртии осудили за хулиганство в Киеве

Он совершал неприличные действия на территории гимназии
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Уроженца города Глазов (Удмуртия) осудили в Киеве за нарушение общественного порядка и хулиганство на территории гимназии. Как сообщает «РБК» со ссылкой на Единый госреестр судебных решений, его приговорили к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

Дело в том, что 9 марта 2019 года его заметили прохожие за непристойными действиями в общественном месте – мужчина занимался самоудовлетворением. Возмущенные свидетели вызвали полицию и его задержали.

Сам же уроженец Удмуртии отрицает свою вину. Говорит, что лишь достал мобильный телефон и записывал некоторые данные в блокнот. А характерные движения рукой не что иное, как попытки отдалить и приблизить записную книжку из-за плохого зрения. Но показания свидетелей были против него.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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