Золотой состав «Бурановских бабушек» представит удмуртскую кухню в Москве

Золотой состав «Бурановских бабушек» представит национальную кухню Удмуртии в Москве на гала-ужине проекта «Гастрономическая карта России».

Организаторы сообщают, что мероприятие пройдет 29 июля. Также на «Неделе Удмуртии» будет присутствовать глава региона Александр Бречалов и команда шеф-поваров республики.

На открытии «Недели Удмуртии» гости смогут попробовать традиционные блюда и специалитеты региона: удмуртский перепеч с луком и яйцом, с калиной. Табани Калмеза из гречишной муки с грибами и укропом, толокном, квашенной капустой и рыжиковым маслом. Гости ужина попробуют ассорти из копченого лося, колбасы из дичи, а также удмуртских сыров и многое другое.

