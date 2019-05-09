2019-05-09T11:47:10+03:00
Общество

Одна из участниц группы «Бурановские бабушки» нашла могилу отца-фронтовика спустя 70 лет

Она потеряла отца в 6 лет
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
Изменить размер текста:

Одна из участниц группы «Бурановские бабушки» нашла могилу отца-фронтовика спустя 70 лет. Сюжет о том, как Наталья Пугачева прибыла на могилу показали на Первом канале.

Вместе с дочками она приехала в Воронеж. Последнее письмо от отца пришло из Воронежской области, где он писал, что скорее всего не вернется. Поисковики до сих пор находят останки военных, о том, что отец Натальи Пугачевой похоронен именно там установили судебные приставы. Коллеги из Удмуртии помогли землячке.

- Понравилось, хотелось бы с собой взять…но ведь не вернешь отца, - поделилась Наталья.

Бурановскую бабушку узнают везде и просят исполнить песню, на что она не отказывала и пела. Также Наталья Пугачева поделилась, что Воронеж очень красивый город.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Алина Загитова рассказала в эфире Первого канала о своих воевавших прадедушках.

- Продолжается шествие "Бессмертного полка" [трансляция обновляется].

- Парад Победы в Ижевске: 1700 участников и 50 тысяч зрителей! Рассказываем, как прошло самое масштабное мероприятие Дня Победы.

Бабушка из Бураново нашла могилу отца-фронтовика через 70 лет.Бабушки из Бураново строят приют для стариков в родном селе. Поддержите бабушек: http://www.nachinanie.ru/Project/Inde... Каждый может внести свою лепту в доброе начинание бабушек. Зайдите по ссылке и поддержите проект. Также можно помочь через Сберкарту 2202 2005 9610 8926

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мальчик из Ижевска сбежал после того, как его сбила машина
Чемпионка мира Алина Загитова все-таки ответит за вождение без прав
В состав юниорской сборной России по биатлону вошли три спортсмена из Удмуртии
Иван Амбражук, замминистра здравоохранения Удмуртии, покидает свой пост
В Удмуртии начали выбирать дороги, которые отремонтируют в 2020 году
Удмуртские бабушки из Бураново отравили Сергею Лазареву видеопослание перед «Евровидением»
В Ижевске пропал молодой человек
В Ижевске пройдет третий городской забег в ползунках «Карапузы, на старт!»
Выкладку бордюров на улице Ленина в Ижевске прокомментировал начальник 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии
После проверок на выявление незаконного оборота алкоголя в Удмуртии возбудили 15 уголовных дел
В Ижевске появится улица Ламшурская
На участке набережной Ижевска планируют создать пешеходную зону