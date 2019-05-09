9 Май 11:47 2019-05-09T11:47:10+03:00

Она потеряла отца в 6 лет

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Одна из участниц группы «Бурановские бабушки» нашла могилу отца-фронтовика спустя 70 лет. Сюжет о том, как Наталья Пугачева прибыла на могилу показали на Первом канале.

Вместе с дочками она приехала в Воронеж. Последнее письмо от отца пришло из Воронежской области, где он писал, что скорее всего не вернется. Поисковики до сих пор находят останки военных, о том, что отец Натальи Пугачевой похоронен именно там установили судебные приставы. Коллеги из Удмуртии помогли землячке.

- Понравилось, хотелось бы с собой взять…но ведь не вернешь отца, - поделилась Наталья.

Бурановскую бабушку узнают везде и просят исполнить песню, на что она не отказывала и пела. Также Наталья Пугачева поделилась, что Воронеж очень красивый город.

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Бабушка из Бураново нашла могилу отца-фронтовика через 70 лет.Бабушки из Бураново строят приют для стариков в родном селе. Поддержите бабушек: http://www.nachinanie.ru/Project/Inde... Каждый может внести свою лепту в доброе начинание бабушек. Зайдите по ссылке и поддержите проект. Также можно помочь через Сберкарту 2202 2005 9610 8926

ИСТОЧНИК KP.RU