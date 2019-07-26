2019-07-26T15:59:06+03:00
Общество

В Ижевске продолжается благоустройство «Тропы здоровья»

В благоустройстве участвуют горожане
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба администрации городаФото: пресс-служба администрации города
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В Ижевске продолжается благоустройство «Тропы здоровья» на Татар-базаре. Об этом сообщает пресс-служба администрация города.

- Проект «Тропа здоровья» вошел в число победителей конкурса по инициативному бюджетированию и получит финансирование на его реализацию. Денежные средства поступят из нескольких источников – республиканский бюджет выделяет субсидию в размере 1 млн рублей, 150 тыс. рублей финансирует местный бюджет, представители бизнеса в качестве спонсорской помощи направят 150 тыс. рублей, еще 147,5 тыс. рублей составит вклад жителей Ленинского района. Общая стоимость проекта составляет 1 млн 447,5 тыс. рублей, - сообщает пресс-служба.

На территории будут проведены работы по монтажу освещения, установят площадку для игр, выгула собак, горки с прокатом тюбингов, скамейки и урны.

Лесопосадку в районе Татар-базара начали благоустраивать еще в прошлом году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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