2019-07-27T14:43:31+03:00
Общество

В Удмуртии разыскивают родственников погибших в Великой Отечественной войне бойцов

Останки воевавших были найдены в Новгородской области
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Удмуртии разыскивают родственников погибших бойцов-участников Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

В ходе поисковых работ на местах боевых действий в Новгородской области были найдены останки бойца со смертным медальоном. БОЧКАРЕВ Яков Николаевич, год рождения: 1912, воинское звание: младший лейтенант, уроженец: Удм. АССР, Ижевский район, Пазелинский с/с, д. Пазелы. Адрес семьи: г. Ижевск, ул. Белинского, 62, Матюшкина Любовь Петровна. Призван: Азинским РВК г. Ижевска.

Также в Новгородской области были найдены обломки самолета с останками членов экипажа. Есть некоторые данные о личности одного из найденных - ХАЙКИН Иосиф Пантелеевич, год рождения: 1915, воинское звание: лейтенант, летчик, уроженец: Орловская область, г. Почеп, адрес семьи:. Удм. АССР, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 180, жена – Хайкина Зинаида Максимовна.

Огромная просьба, откликнуться родственникам или знакомым родственников вышеперечисленных участников Великой Отечественной войны и, если вы располагаете какой-либо информацией, сообщите об этом в отделение по работе с гражданами военного комиссариата Удмуртии по телефону 8(3412)-500-960.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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