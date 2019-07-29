Житель Удмуртии готовил наркотики у себя дома и сбывал через интернет

СЕГОДНЯ 16:26 2019-07-29T16:26:13+03:00

Также от продажи веществ он получил около 1,3 млн рублей

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В Удмуртии 39-летнего ижевчанина обвиняют в незаконном производстве наркотиков с последующим сбытом, а также в отмывании денег. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску.

- Установлено, с мая по ноябрь 2018 года мужчина готовил у себя дома наркотики и продавал их через интернет. При задержании у мужчины были обнаружены и изъяты вещества массой 200 гр, - сообщает ведомство.

В ходе обыска на садовом участке обнаружена лаборатория по изготовлению наркотиков. Также изъяты запрещенные вещества.

При этом установлено, что за продажу наркотиков обвиняемый получал вознаграждение через систему криптовалюты «биткойн». Далее он их конвертировал в рубли и перечислял на свой банковский счет, так было обналичено около 1,3 млн рублей.

За совершенные преступления законодательством России предусмотрено наказание до пожизненного лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU